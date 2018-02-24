В российском посольстве в Аргентине нашли 12 чемоданов с кокаином. Что известно?

Аргентинская полиция обнаружила 389 килограммов кокаина в 12 чемоданах сотрудника российского посольства — стоимость задержанной партии оценивается в 50 миллионов долларов. В спецоперации по поимке организаторов и участников наркотрафика участвовали аргентинские и российские правоохранители.



Обновлено в 16:50.

О проведении спецоперации по раскрытию канала наркотрафика аргентинские спецслужбы сообщили 22 февраля. Уже 23 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что в операции участвовали как аргентинские, так и российские спецслужбы.

По словам Захаровой, о подозрительных чемоданах еще полтора года назад в полицию Аргентины сообщил посол России в Буэнос-Айресе Виктор Коронелли.

«Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения», — сказала она.

В 12 чемоданах в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе было обнаружено 389 килограммов кокаина, расфасованных в 360 пакетов.

Es un trabajo inédito en la historia de la Argentina donde hubo colaboración permanente entre la Embajada de Rusia y todo el Gobierno, para desbaratar a la organización criminal. Comparto con ustedes la crónica completa https://t.co/FGublJVeEl pic.twitter.com/Lzl8pjL8kT — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 22, 2018

По информации российского МИД, совместное расследование Аргентины и России длилось больше года, а в декабре 2017 года чемоданы, в которых наркотики предварительно заменили мукой, отправили в Москву.

По словам министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич, в спецоперации были задержаны шесть подозреваемых. По сообщению «Эха Москвы», были задержаны дипломаты Иштимир Худжимов и Владимир Калмыков.

Аргентинская газета Clarin сообщает, что в организации наркотрафика подозревают российского бизнесмена, имя которого пока не называют. Известно, что в качестве прикрытия он занимался торговлей элитным алкоголем.

Сейчас бизнесмен скрывается в Германии, чьи власти уже получили от России запрос на экстрадицию.

Его основным партнером называют бывшего сотрудника посольства Али Абыянова, который якобы был задержан в его московской квартире. Российские же власти не сообщают, кто из сотрудников посольства в Аргентине подозревается в организации наркотрафика.

Также газета сообщает о задержании еще одного подозреваемого, сотрудника полиции Буэнос-Айреса Ивана Близнюка. По информации «Эха Москвы» в Аргентине также был задержан сообщник Близнюка Александр Чикало.