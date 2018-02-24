Узбекистан: Блогера могут оштрафовать за «оскорбление» дочерей Каримова

Наманганского активиста Аббаса Насриддинова обвиняют в клевете и оскорблении дочерей первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Дело отправили на повторное досудебное разбирательство, если его признают виновным, то оштрафуют на сумму в 60 минимальных зарплат.

По информации Озодлика, дело Насриддинова должны были рассмотреть 22 февраля, но 23 февраля блогер написал в своем фейсбуке, что дело отправили на повторное досудебное расследование.

Если Насриддинова признают виновным, ему грозит штраф в размере 60 минимальных заработных плат.

Насриддинова обвиняют в клевете и оскорблении премьер-министра страны Абдуллы Арипова и дочерей первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Причиной такого обвинения стали публикации Насриддинова в фейсбуке. По мнению экспертной комиссии, в ней имеются «признаки оскорбления и клеветы».

В одной из своих публикаций блогер призвал премьер-министра Абдуллу Арипова покинуть свой пост, а в другой написал, что дочери Каримова принесли государству материальный ущерб в размере восьми триллионов сумов.

Насриддинов считает выдвинутые против него обвинения безосновательными.