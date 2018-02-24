США: Вооруженная женщина въехала в ограждение у Белого дома – это ее четвертая попытка проникнуть в резиденцию

В Вашингтоне 35-летняя американка на внедорожнике врезалась в защитное ограждение возле Белого дома, при задержании у нее изъяли пистолет. В отчетах Верховного суда Вашингтона упомянуто, что ранее ее трижды задерживали при попытке незаконно попасть в резиденцию президента.

Woman arrested after driving into White House barrier was convicted last year of trying to climb fence https://t.co/TgQOhcwQkg pic.twitter.com/WOlOpUpGAq — Chicago Tribune (@chicagotribune) 24 февраля 2018 г.

Вооруженная женщина на белом внедорожнике врезалась в защитное ограждение у Белого дома 23 февраля.

В результате инцидента никто не пострадал, служба безопасности Белого дома задержала ее.

Ей предъявлено обвинение в хранении оружия, кроме того она нарушила судебный запрет, запрещающий ей приближаться к Белому дому.

Женщина не в первый раз пытается пробраться в резиденцию. В 2017 году ее трижды задерживала служба безопасности Белого дома.

За одну из попыток проникновения в Белый дом ее осудили на 90 дней тюрьмы.

По информации The Washington Post, ей оказывалась психиатрическая помощь.