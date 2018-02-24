Иссык-Куль: Прокуратура пообещала «принять меры» в отношении отца, запретившего дочерям ходить в школу

Прокуратура утверждает, что «взяла под контроль» жителя села Сары-Камыш, отказавшегося отпускать дочерей в школу. Мужчина утверждает, что отправит своих дочерей «учить Коран» в бишкекское медресе.

По информации радио «Азаттык», в прокуратуре Ак-Суйского района Иссык-Кульской области обещали «принять меры», если житель села Сары-Камыш А. Алышбаев и дальше не будет пускать дочерей в школу. Какие именно меры будут приняты, прокуратура не сообщает.

Глава Ак-Суйского районного отдела образования Малик Темиралиев утверждает, что прокуратура обещала возбудить уголовное дело.

Прокуратура сообщает, что Алышбаев отправился читать проповеди [дават] без разрешения муфтията, а местный имам говорит, что семья придерживается «другого течения» и не контролируется священнослужителями села.

Брат Алышбаева утверждает, что его действия не связаны с радикализацией, и он хочет дать семье «правильное образование».

Мужчина не хочет, чтобы его дочери учились в светской школе. Его старшая дочь уже учится в медресе, а две младшие — ученицы пятого и четвертого класса — перестали посещать школу в сентябре 2017 года.

По словам директора школы, она просила отдать девочек на обучение, пока их не примут в медресе, но Алышбаев отказался.

«Отец отказался. Сказал, что это окончательное решение. Мы попросили разрешить ходить в школу хотя бы одной девочке. Но он заявил, что его дочки должны изучать Коран», — сказала она.

Тогда в Сары-Камыше была создана спецкомиссия, которая рекомендовала привлечь родителей девочек к административной ответственности.