Лидер фракции «Кыргызстан» заявил, что не знал о двойном гражданстве задержанного в Казахстане депутата

Лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбек Батырбеков утверждает, что в партии не знали о двойном гражданстве задержанного в Казахстане депутата Дамирбека Асылбек уулу.

По словам Батырбекова, Дамирбек Асылбек уулу был принят в ряды партии «Кыргызстан» на основе рекомендаций.

«Партия была сформирована за три-четыре месяца до выборов. Асылбек уулу присоединился к нам на основе собственного желания участвовать в политике и рекомендации знакомых людей. О гражданстве Дамирбека нам ничего не было известно», — сказал он в интервью «Азаттыку».

Батырбеков утверждает, что теперь выясняет у спортсменов, есть ли у депутата Асылбека уулу двойное гражданство — до политической карьеры он был известен, как борец.

Дамирбек Асылбек уулу был арестован в Казахстане в ночь на 16 февраля. Он и еще два кыргызстанца оказались в числе 35 задержанных, которых арестовали силовые ведомства Казахстана в ходе спецоперации.

По данным генпрокуратуры Казахстана, задержанные ввозили контрабанду напрямую из Китая, а также через Кыргызстан с помощью «теневых схем» в Казахстан.

Уже после ареста МИД Казахстана сообщил о том, что кыргызский депутат обладает казахским гражданством и родился в Джамбульской области.

Согласно кыргызским документам, депутат имеет кыргызсккое гражданство. По офицциальной биографии на сайте парламента, он родился в Иссык-Кульской области, в городе Каракол.

Заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов заявил, что комиссия направила запрос в Казахстан, чтобы подтвердить, действительно ли Асылбек уулу имеет казахское гражданство.

ЦИК вынесет решение о лишении мандата Асылбека уулу после того, как в комиссию поступят документы от Казахстана.

Если задержанного депутата лишат мандата, то на его место должен прийти Асылбек Эшимов.



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