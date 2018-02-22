Задержанный в Алматы кыргызский депутат имеет казахское гражданство — МИД

Министерство иностранных дел Кыргызстана подтвердило, что получило от своих казахских коллег информацию о наличии двойного гражданства у кыргызского депутата Дамирбека Асылбека уулу. Народный избранник был задержан в Алматы по подозрению в контрабанде.

Директор департамента информации при МИД Муратбек Азымбакиев подтвердил журналисту Kloop.kg информацию о получении ноты от МИД Казахстана — казахское ведомство сообщило, что Асылбек уулу имеет также их гражданство.

«Мы получили ноту от казахстанских коллег. МИД Казахстана официально подтвердил наличие казахского гражданства у Асылбека уулу», — сказал Азымбакиев.

Зампредседателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов сказал журналисту Kloop.kg, что ЦИК может лишить Асылбека уулу депутатского мандата, если информацию о двойном гражданстве подтвердят официально.

«Если в ЦИК поступят официальные документы, подтверждающие наличие двойного гражданств у задержанного, то у ведомства будет основание досрочно прекратить полномочия депутата», — сказал Бекматов.

Депутата кыргызского парламента от фракции «Кыргызстан» Дамирбека Асылбека уулу задержали в ночь на 16 февраля — генпрокуратура Казахстана подозревает его в контрабанде.

Он и еще два кыргызстанца оказались в числе 35 задержанных, которых арестовали силовые ведомства Казахстана в ходе спецоперации — об этом сообщила официальный представитель генпрокуратуры Казахстана Оксана Лоскутова.

По ее словам, задержанные ввозили в Казахстан контрабанду напрямую из Китая, а также через Кыргызстан с помощью «теневых схем».

Спикер кыргызского парламента Дастан Джумабеков 21 февраля попросил власти Казахстана организовать встречу с задержанным, несмотря на предыдущие заявления о том, что депутаты не будут вмешиваться в дело о задержании своего коллеги.

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