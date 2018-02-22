Отчисленных за потасовку курсантов лицея имени Асанова восстановили «по просьбе родителей»

13 курсантов военного лицея имени Даира Асанова восстановили «по просьбе родителей». Лицеисты были отчислены из-за потасовки с жителями бишкекского микрорайона Джал.

Начальник управления военного образования Госкомитета по делам обороны Талгат Саалаев сообщил изданию 24.kg, что «в связи тяжелым положением» в семьях некоторых курсантов, руководство восстановило всех отчисленных за потасовку.

«Их родители неоднократно обращались на имя председателя Госкомитета по делам обороны с такой просьбой. Решение о восстановлении принимается либо в отношении всех курсантов, либо ни одного из них», — цитирует слова Саалаева издание 24.kg.

Саалаев также сказал, что в отношении допустивших драку офицеров приняты дисциплинарные меры, но неизвестно какие именно. Известно, что 20 февраля из-за инцидента уволился начальник лицея Мурат Бейшенов.

Сама потасовка между курсантами военного лицея и жителями Джала произошла 4 февраля. В милиции рассказали, что конфликт начался в местном компьютерном клубе, куда в выходной день пришли два лицеиста.

После потасовки конфликт продолжился на улице. Прибывшая на место милиция задержала шестерых человек, в том числе одного офицера.

Позже администрация лицея заявила, что «никакой драки между лицеистами и гражданскими не было», а 8 февраля руководство военного лицея отчислило 13 курсантов без права восстановления.

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