По факту ДТП с курсантами Военного института, где пострадал 21 человек, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По данным ведомства, военнослужащие находятся под контролем военно-врачебного персонала. Отмечается, что состояние здоровья пострадавших в аварии «удовлетворительное». Им оказывают поддержку в обеспечении необходимыми медикаментами и проведении медобследований, а также операций.

Авария с участием 25 курсантов произошла 27 августа возле Исторического мемориального комплекса «Ата-Бейит».

Тогда в Минобороны сообщили, что курсанты после принятия военной присяги направлялись из «Ата-Бейита» в Бишкек. Однако по пути из-за «технических причин» водитель наехал на дерево. В результате аварии пострадал 21 человек, в том числе водитель.

Минобороны ведет служебное расследование.