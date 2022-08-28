Возле Исторического мемориального комплекса «Ата-Бейит» 27 августа произошла авария с участием 25 курсантов Военного института. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По данным ведомства, курсанты после принятия военной присяги направлялись из «Ата-Бейита» в Бишкек. Однако по пути из-за «технических причин» водитель наехал на дерево.

В министерства рассказали, что в результате аварии пострадал 21 человек, 9 из них находятся в больнице, 12 – в военном госпитале. Среди них есть водитель, которого в результате полученных травм прооперировали. Состояние здоровья пострадавших «удовлетворительное».

Минобороны начало служебное расследование.