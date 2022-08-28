Журналист-расследователь, основатель Temirov Live Болот Темиров сообщил, что за его командой «активно следят» последнюю неделю.

Скриншот: Болот Темиров

По словам Темирова, перед офисом журналистов велась съемка с авто марки Lexus LX 570 черного цвета.

«Видимо, #ташмедиа готовит новое видео или уголовное дело», — написал он.

Позже журналист рассказал, что нашел хозяина автомобиля, который утверждает, что ничего не снимал на телефон. Водитель также уверяет, что не связан со спецслужбами.

Скриншот: Болот Темиров

«Выясняем и сверяем показания», — добавил Темиров.

Уголовные дела против Темирова

20 января было опубликовано расследование Temirov Live о родственниках главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, которые заработали более 30 млн сомов на продаже мазута с госпредприятия.

Через несколько дней милиция задержала основателя Temirov Live Болота Темирова и его коллегу акына-импровизатора Болота Назарова. Во время задержания Темирова у него якобы нашли наркотики. Сам журналист не раз говорил, что пакетик с веществом ему подкинули во время задержания.

В отношении журналиста возбуждено четыре уголовных дела — по фактам незаконного получения паспорта и военного билета, незаконного пересечения границы и изготовления наркотиков.

Темиров называл уголовные дела против него «гонениями» в ответ на то, что его команда проливает свет «на делишки» властей в лице семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Адвокаты Темирова называли «полным абсурдом» дела, которые начали против расследователя,.

Ранее Международное партнерство за права человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR) и Гражданские правозащитники (CRD) призывали власти Кыргызстана снять обвинения с Темирова.

Они считают, что уголовные дела в отношении журналиста «политически мотивированные» и являются «явной местью за расследования о коррупции в высших эшелонах власти».

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