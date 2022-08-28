В Москве задержали кыргызстанцев по подозрению в вымогательстве и похищении соотечественников, занимающихся предпринимательством. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, в Москве в мае 2022 года подозреваемые похитили гражданина Кыргызстана и удерживали его в квартире. Они вымогали у похищенного один млн рублей, после чего избили его и отобрали 78 тысяч рублей. На следующий день подозреваемые отобрали имущество у кыргызстанцев на 65 тысяч рублей.

По этому факту московская полиция возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство».

В пресс-службе отметили, что подозреваемых задержали 23 августа. Ими оказались 29-летний и 22-летний граждане Кыргызстана. Ведется следствие.

По данным милиции, кыргызстанцы являются активными членами ранее задержанной в Москве преступной группировки, во главе которой стоял уроженец Нарынской области по кличке Карагер.