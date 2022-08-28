В Бишкеке появился мурал, посвященный Дню независимости Кыргызстана. Об этом автор творческой группы basicolors Виктор Цой сообщил на своей станице в Instagram.

Мурал нарисован на пересечении улиц Осмонкула и Фрунзе.

Фото: Надежда Семенова

На стене изображена девушка в национальном костюме, гордо несущая флаг Кыргызстана и надписью «эгемендик» (независимость) на фоне национальных узоров.

«Хотелось показать, что независимость – это не только суверенитет, но и свобода выбора и способность самостоятельно определять пути развития не только государства, но и каждого отдельного гражданина страны», — сообщил журналисту «Клоопа» автор проекта.

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Над материалом работала Надежда Семенова