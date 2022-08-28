Четыре кыргызстанца пострадали в результате аварии в Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

По данным ведомства, ДТП произошло 27 августа. Водитель автобуса, в котором были рабочие из Кыргызстана и Узбекистана, не справился с управлением и съехал с трассы в кювет.

В результате аварии пострадали пострадали 12 человек, четверо из которых – кыргызстанцы. Их госпитализировали в Центральную районную больницу села Т.Рыскулова Тюлькубасского района.

«Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, им оказывается соответствующая медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что этот факт зарегистрировали по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

В пресс-службе подчеркнули, что консульство Кыргызстана в Алматы держит на контроле состояние здоровья пострадавших соотечественников, а также выясняет детали происшествия.

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