На пункте пропуска «Достук-автодорожный», расположенном на кыргызско-узбекской госгранице, пассажиропоток увеличился с 14 500 до 22 000 человек после его реконструкции. Об этом сообщили в Погранслужбе ГКНБ.

Однако, по данным пресс-службы, граждане стали пренебрежительно относиться к имуществу реконструированного здания. Они разбивают окна, ломают двери и сносят шлагбаумы на своих автомобилях.

В Погранслужбе призвали людей, пересекающих границу, бережно относиться к созданным для них условиям и соблюдать пограничный режим на КПП.

Там добавили, что в противном случае нарушителей привлекут к ответственности.