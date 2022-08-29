Уголовное дело в отношении блогерки Юлии Барабиной прекратили. Информацию об этом она подтвердила сама на своей странице в Facebook.

Барабина рассказала, что следователь Первомайского УВД Бишкека прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления. По словам блогерки, ей вернули всё, что было изъято в ходе обыска: технику, деньги, телефон и цифровые носители.

«Благодарю всех, кто переживал и поддерживал. Кто был со мной и делил хлеб, воду, нервное напряжение. Медиа-сообщество, не оставшееся в стороне, сыграло огромную и чрезвычайно важную роль. Чуть позже я ещё вернусь к событию, перевернувшему мою жизнь, но на данный момент мне необходимо выдохнуть и успокоить сердечные ритмы. Будем жить», — написала Барабина.

Барабина добавила, что вернулась в Кыргызстан, но уже два года не модерирует страницу группы «Правдоруб.kg».

Задержание Юлии Барабиной

Юлия Барабина модерировала страницу группы «Правдоруб.kg» в Facebook. Она говорила, что эта страница является ее авторским проектом, и была создана около двух лет назад как аналитический ресурс, посвященный политике, экономике и социальной жизни Кыргызстана.

В начале февраля 2021 года сотрудники ГКНБ провели обыск в ее доме, а также в доме Мээрим Асановой и Нурзады Токтогуловой, которые работали в предвыборном штабе Абдиля Сегизбаева на досрочных выборах президента.

После обыска Барабину, Токтогулову и супруга Асановой, который тоже работал в предвыборном штабе Сегизбаева, увезли на допрос в ГКНБ. По информации СМИ, Барабину допрашивали более 8 часов.

В постановлении Первомайского райсуда сообщалось, что ГКНБ ходатайствовали о том, что Барабина, Асанова и ее супруг публикуют в Facebook-группе «Правдоруб.кг» «провокационные материалы, направленные на возбуждение межнациональной и региональной розни, а также побуждению граждан к насильственным действиям».

В постановлении суда юристы нашли нарушения, а уголовные дела в отношении сотрудниц штаба они назвали надуманными.

Барабина в феврале после допросов выехала из Кыргызстана и заявила, что ее просто «выдавили» из страны.

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«Меня выдавили из страны». Блогерка Юлия Барабина покинула Кыргызстан