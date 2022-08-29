Объединенное демократическое движение (ОДД) требует от президента Садыра Жапарова раскрыть подробности сделки по «Кумтору». Об этом организация сообщила журналистке «Клоопа».

Члены движения напомнили, что Жапаров дал комментарий госизданию «Кабар», где сказал, что канадская Centerra Gold Inc. нанесла ущерб экологии Кыргызстана примерно на $3 млрд. Однако президент подчеркнул, что это примерные подсчеты, поскольку в Кыргызстане нет того, кто бы смог более точно подсчитать нанесенный вред природе.

«Получается, экономический и экологический ущерб, определенный госкомиссиями в 2012 году (руководитель Садыр Жапаров), 2012 году (руководитель Темир Сариев), 2021 году (руководитель Акылбек Жапаров), был произведен без какой-либо методики? Садыр Жапаров будучи в оппозиции в 2017 году, заявлял: “Исходя из имеющихся у нас документов, ущерб окружающей среде составляет $7 млрд. Если мы получим официальные документы, которые нам власть не предоставляет, то эта цифра может превысить и $100 млрд”. Каким словам Садыра Жапарова верить?» – сообщили в организации.

Движение задается вопросом, будут ли привлечены руководители и члены комиссий к ответственности, за подсчет экологического ущерба без необходимой для этого методики.

Члены движения также прокомментировали слова президента об отказе от 26% акций в Centerra Gold стоимостью примерно $500-600 млн. Жапаров заявил, что акции упали в цене, когда рудник Кумтор перешел Кыргызстану, и стали «просто бумажками».

«При этом же [Садыр Жапаров] заявил, что по итогам 2021 года они получили $11 миллионов дивидендов с этих акций. Если мы получили такую сумму дивидендов за год, то подсчитайте сколько доходов мы получили бы за 30 лет», – отметили в движении.

Там также добавили, что в январе 2022 года цена 26% акций Кыргызстана составила более $656 млн.

«Почему акции стоимостью $656 млн не пытались продать или оставить их Кыргызстану? Как может наше правительство, выпрашивающее бюджетную поддержку у разных стран, считать что акции за $656 млн это “просто бумажка”?», – возмутились в организации.

В движении заявили, что на руднике продолжается коррупция, а экологические вопросы не решаются. Кроме того, оппозиция считает, что на «Кумторе» нет «прозрачного и эффективного» управления и «ухудшилось» производство.

Члены движения заявили, что политика президента и Кабинета министров основана на «лжи и мошенничестве» по делу о месторождении.

Они требуют от властей обнародовать полный текст мирного соглашения между Centerra Gold Inc. и Кыргызстаном и тех, кто подписывал этот документ. Они также просят опубликовать заключение международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг Аудит» и огласить результаты госэкологической комиссии.

«В истории независимого Кыргызстана Кумтор был как надеждой, так и источником конфликта, криком души нашего народа. Мы должны извлечь уроки из прошлого и не допустить повторения судьбы», – написали в организации.

Соглашение по «Кумтору»

29 июля власти Кыргызстана объявили об окончательном переходе «Кумтора» Кыргызстану. Тем самым кыргызская сторона, по словам главы Кабмина Акылбека Жапарова, завершила «развод» с канадской компанией Centerra Gold Inc. по проекту «Кумтор».

По соглашению, Кыргызстан отказывается от своих 26% акций в Centerra, совокупная стоимость которых на 4 апреля 2022 года составляла более $777 млн. Также Centerra и Кыргызстан отказываются от взаимных претензий и прекращают все судебные процессы друг против друга.

В ответ Кыргызстан получил $11 млн дивидендов и единовременную выплату от Centerra в размере $50 млн. Также «Кумтор Голд Компани», «дочка» Centerra, которая разрабатывала рудник, полностью перешла Кыргызстану.

Вместе с этим Кыргызстан получил в управление Рекультивационный фонд по руднику Кумтор в $53 млн.