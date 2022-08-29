В Кыргызстан завезли растворители для вакцины Pfizer против коронавирусной инфекции. Информацию об этом «Клоопу» подтвердила глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

Ишенапысова сообщила, что специалисты сейчас занимаются планом распределения вакцины. По ее словам, вакцинация Pfizer в Бишкеке начнется 30 августа, а уже на следующий день вакцину начнут отправлять в регионы.

В Республиканском штабе 8 августа сообщали, что в Кыргызстан привезли 100 620 доз вакцины Pfizer против COVID-19. Их доставили по программе COVAX в качестве гуманитарной помощи.

Однако ими нельзя было прививаться из-за отсутствия необходимого растворителя.

«По непонятным причинам вакцины прибыли без растворителя. Сейчас ведутся переговоры по выяснению причин», — говорила Ишенапысова.

COVID-19 в Кыргызстане

В Кыргызстане с начала июля идет рост новых случаев заражения COVID-19. Минздрав говорит, что к очередной волне COVID-19 ведомство готово — врачи и койки есть, а лекарств хватает.

25 июля в ведомстве сообщали, что Бишкек переходит в «жёлтую» зону из-за того, что в городе регистрируют все больше случаев COVID-19. Остальная часть страны остается в «зелёной» зоне. 4 августа Минздрав рекомендовал гражданам соблюдать масочный режим в общественных местах.

Ведомство призывает кыргызстанцев пройти вакцинацию от COVID-19, так как это единственный способ предотвращения заболевания. Тех, кто прошел первичную вакцинацию, просят получить бустер. По информации Минздрава, в стране сейчас большое количество вакцины Sinopharm.