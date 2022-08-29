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В СИЗО-1 Бишкека скончался один из задержанных. Об этом журналистке «Клоопа» сообщили в Службе исполнения наказаний.

Там сообщили, что мужчину водворили в изолятор 26 августа. Однако 28 августа его обнаружили в камере без сознания.

Задержанному, рассказали в пресс-службе, оказали первую медицинскую помощь, но безрезультатно. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.

По факту назначили судмедэкспертизу. Однако во время вскрытия на теле погибшего не обнаружили телесных повреждений. Ведется доследственная проверка.

Между тем, источник издания 24.kg сообщил журналистам, что родственники погибшего считают, что задержанного убили. По их словам, на теле погибшего обнаружили синяки и кровоподтеки.

В СИН сообщили, что мужчина был ранее судим. Его водворили в СИЗО по факту совершенного побега из колонии.

Аналогичная смерть задержанного ранее произошла в СИЗО Оша. После этого там возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины.

Тогда в СИН сообщили, что заключенный прибыл в СИЗО-5 из изолятора временного содержания Ошского РОВД 22 августа и был помещен в карантинную камеру. При поступлении мужчина жаловался на проблемы с сердцем. Также у него были гематомы в районе бедер обеих ног.

Затем 24 августа в пресс-службе СИН рассказали, что мужчина потерял сознание находясь в камере. По предварительным данным, он скончался от острой сердечной недостаточности.