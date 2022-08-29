Пятерых подозреваемых в убийстве кримавторитета Чынгыза Джумагулова по прозвищу Доо заключили в СИЗО-1 до окончания срока следствия. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-службе Бишкекского городского суда.

В горсуде сообщили, что меру пресечения подозреваемым рассмотрел Свердловский райсуд 27 августа. Им вменяют статью «Убийство» и пункты 7 («с особой жестокостью») и 16 («совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Убийство Доо-Чынгыза

Члена ОПГ Чынгыза Джумагулова нашли убитым в СИЗО-1 Бишкека 30 июля. Тогда в Службе исполнения наказаний (СИН) сообщали, что в убийстве кримавторитета признался его сокамерник. По данным ведомства, он это сделал на почве «личных неприязненных отношений».

Между тем, издание Kaktus Media со ссылкой на собственные источники сообщало, что подозреваемым в убийстве Доо-Чынгыза является некий Доорон. По предварительной информации, Доорон является человеком Адилета Касенова, приближенного криминального авторитета Камчы Кольбаева, и «казначеем» ОПГ.

Источник издания также сообщал, что Джумагулов намеревался стать «вором в законе», что могло стать причиной его убийства.

По итогам судмедэкспертизы стало известно, что Джумагулову нанесли 18 ножевых ранений – удары в основном приходились в шею и верхнюю часть тела.

Депутат Дастан Бекешев считает, что убийство кримавторитета не могло произойти без участия в этом должностных лиц.

Чынгыз Джумагулов

Чынгыз Джумагулов известный в криминальном мире как Доо (великан) и еще два человека были задержаны в апреле 2019 года по подозрению в жестоком избиении двух мужчин. Позже избитые скончались от полученных травм. Сообщалось, что пострадавшие и задержанные были членами ОПГ.

В июне 2020 года Первомайский суд признал Доо-Чынгыза виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы по статье «Хулиганство». Ранее кримавторитет уже был приговорен к 18 годам тюрьмы по статье «Покушение на убийство».

Раньше Джумагулова называли «активным членом ОПГ Камчы Кольбаева». Он также был одним из подозреваемых в убийстве бывшего руководителя аппарата президента Медета Садыркулова. Сам Джумагулов отрицал свою связь с Кольбаевым и криминальным миром.