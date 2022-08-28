Граната, найденная под машиной активиста Илгиза Шаменова на парковке ТЦ Asia Mall, оказалась «не пригодной к применению». Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По данным милиции, экспертиза показала, что корпус гранаты РГД-5 и запал УЗРГМ — боевые. В конструкции содержатся взрывчатые вещества тротил и тетрил, которые изготовлены заводским способом и не подвергались переснаряжению. Однако к применению граната не пригодна.

«То есть граната не могла быть приведена в боевое действие, в связи с чем по данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья”», – сообщили в УВД.

В милиции подчеркнули, что следствие продолжается.

Граната под машиной активиста

Днем 11 августа стало известно, что милиция оцепила здание ТЦ Asia Mall и эвакуирует оттуда людей. Одновременно с этим в соцсетях появилась информация о том, что в машине предпринимателя и активиста Илгиза Шаменова нашли бомбу.

Чуть позже в УВД Ленинского района сообщили, что получили анонимное сообщение о бомбе в здании торгового центра.

Затем сам Шаменов рассказал, что под его машиной нашли гранату, когда она была на автомойке в Asia Mall.

«С утра я езжу с шестилетней дочкой. Она была рядом со мной. Еще рядом был мой бухгалтер. То есть мы все могли умереть, если бы не заехали на автомойку в Asia Mall», — сказал он.

Активист считает, что одной из причин произошедшего могут быть его заявления о коррупции в СЭЗ «Бишкека» и Минсельхозе. Не исключает он и политический мотив.

Илгиз Шаменов был депутатом от «Социал-Демократов» в Бишкекском городском кенеше. В последнее время в соцсетях он активно критикует работу Свободной экономической зоны «Бишкека». Также он неоднократно выступал против разработки месторождения «Жетим Тоо» в Нарыне.

2 августа Шаменова допросили в ГКНБ по его заявлениям о коррупции в СЭЗ «Бишкека» и Минсельхозе. По его словам, речь идет об ущербе в 118 млн сомов в СЭЗ «Бишкека» и 975 млн сомов в Минсельхозе. После допроса активист сообщил, что ГКНБ проведет проверку в этих местах.

9 августа Шаменов заявил об угрозах со стороны главы Минсельхоза Аскарбека Джаныбекова и написал открытое обращение в адрес главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.