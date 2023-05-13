Президент Садыр Жапаров попросил не сравнивать Кемпир-Абадское дело с коррупционными преступлениями. Об этом он сказал на встрече с кандидатами в депутаты по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26.



На встрече представитель одного из фигурантов Кемпир-Абадского дела Илгиза Шаменова, который является кандидатом в депутаты спросил, почему высокопоставленные чиновники, обвиняемые в коррупции, выходят под домашний арест, а гражданские активисты, «высказывающие свою позицию», остаются под стражей. В качестве примера он привел бывшего главу «Кумтора» Тенгиза Болтурука.



«Если решение 100% выгодно государству, то нужно менять свою позицию и поддержать. Грамотный человек в первую очередь изучит документы и посмотрит архивы. Мы не отдали ни одного сантиметра земли. […] Если бы у оппозиции были факты того, что мы делали, что-то неправильно, то тогда я прислушался бы. Вы сравниваете (фигурантов Кемпир-Абадского дела — прим.ред.) с Болтуруком. Болтурук восстановил все украденное и поэтому вышел. А дело Шаменова — это другое преступление. Он раздавал деньги, привлекал блогеров, чтобы совершить переворот. Это небо и земля», — отметил президент.

Жапаров напомнил, что в стране действует так называемая политика кустуризации.

«У нас такой принцип: министры, обвиняемые в коррупции, восстанавливают ущерб и выходят на свободу. Например, как в случае с бывшим министром образования Алмазбеком Бейшеналиевым. Отныне будет такая политика, не надо это сравнивать с другими преступлениями», — сказал он.



Досрочные выборы по Ленинскому одномандатному избирательному округу пройдут 28 мая. Среди зарегистрированных кандидатов есть фигуранты Кемпир-Абадского дела Равшан Джеенбеков и Илгиз Сарылдык уулу (Илгиз Шаменов). Сейчас они оба находятся под стражей.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Все арестованные публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают, что эти высказывания стали причиной их ареста.

Следствие, опираясь на аудиозаписи со встреч комитета по защите Кемпир-Абада, заявило, что собравшиеся якобы готовили полномасштабные митинги и хотели захватить власть.

При этом не все арестованные по делу были на встрече, о которой говорит следствие, и не все состояли в комитете. Несмотря на это, обвинительные заключения всех фигурантов дела схожи. Больше половины задержанных все еще остается под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

В январе 2023 года МВД полностью засекретило Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности с этого дела.