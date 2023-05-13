Президент Садыр Жапаров считает, что в Кыргызстане есть кадровый голод. Об этом он заявил на встрече с кандидатами в депутаты по Ленинскому одномандатному избирательному округу.

На встрече Жапаров сказал, что в отличие от своих предшественников позволил тем, кто находится под стражей участвовать в досрочных выборах, которые пройдут 28 мая. Речь идет о фигурантах Кемпир-Абадского дела Равшане Джеенбекове и Илгизе Сарылдык уулу (Илгиз Шаменов). Сейчас они оба находятся в СИЗО-1.



Президент рассказал, что когда в свое время он был под стражей, то глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова не допустила его к выборам.



«После того, как вышел из тюрьмы и стал президентом, то оставил [Шайлдабекову] на посту главы ЦИК, потому что она умеет работать. Почему я должен быть врагом ей? Я мог бы быть злопамятным и враждовать, но так не делаю. Если есть кадр, который поведет государственные дела вперед, то пусть будет хоть инопланетянин, даже если будет врагом, я дам должность», — сказал глава государства.



Жапаров пожаловался, что сложно найти того, кто может стать министром и не будет брать взяток. Он отметил, что при нем должность министра не будет продаваться как раньше и сейчас «нужны люди, продвигающие государственные дела».