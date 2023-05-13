Президент Садыр Жапаров заявил, что присвоил звание Героя (Баатыра) Кыргызской Республики главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву за возвращение кыргызских земель в соглашении с Узбекистаном. Об этом он сказал 12 мая на встрече с кандидатами в депутаты по Ленинскому одномандатному избирательному округу.



По его словам, делегация во главе с Ташиевым в течение полутора года выезжала в Ташкент. Президент отметил, что усилиями главы ГКНБ удалось вернуть участок Гавасай в 19 гектаров, который во время СССР передали Узбекской ССР. Участок Гавасай находится на территории села Кок-Таш в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области и используется как пастбище.



«Эти земли вернули с большим трудом. Да, были споры, конфликты, стороны даже разбрасывались папками и уходили с матами. […] Поэтому я присвоил ему звание героя, так как его вклад остался в истории. Многие при этом писали, что президент присвоил звание своему другу. Но хочу отметить, что история даст свою оценку», — отметил Жапаров.



Награда Ташиеву и соглашение с Узбекистаном



Главе ГКНБ Камчыбек Ташиеву присвоили высшую степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» 1 сентября 2022 года. В указе, который подписал президент, говорилось, что награду Ташиеву присвоили «за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана».

Жапаров говорил, что присвоил звание Героя Ташиеву за то, что глава ГКНБ «остановил конфликт и примирил народы» во время событий, которые угрожали единству кыргызстанцев. При этом Садыр Жапаров не пояснял, о каких событиях идет речь.



В конце 2022 года президенты Кыргызстана и Узбекистана подписали законы о ратификации Договора между Кыргызстаном и Узбекистаном об отдельных участках государственной границы и Соглашения о совместном управлении водными ресурсами Кемпирабадского (Андижанского) водохранилища.



При этом один из пунктов соглашения, а именно передача земли под Кемпирабадским водохранилищем Узбекистану в обмен на другие участки, вызвал недовольство в Кыргызстане. В республике создали Комитет по защите Кемпир-Абада, в которой вошли политики и активисты. Однако в октябре 2022 года милиция задержала около 30 из них по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков