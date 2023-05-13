Президент Садыр Жапаров 13 мая поучаствовал в открытии нового здания Координационного центра по обеспечению кибербезопасности ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.



Отмечается, что «центр будет координировать деятельность госорганов, центров реагирования на компьютерные инциденты по обеспечению кибербезопасности, выявлению, предупреждению и пресечению компьютерных атак».

Выступая на открытии нового объекта, президент отметил, что обеспечение кибербезопасности цифровых инфраструктур и сервисов является одним из важнейших вопросов в противостоянии вызовам в эпоху стремительного развития информационных технологий и цифровой экономики.

«Можно сказать, что это новое направление в общей системе обеспечения национальной безопасности страны в настоящее время находится на стадии становления. Учитывая, что в последнее время наблюдаются хакерские атаки на государственные и другие информационные системы, есть необходимость как можно скорее поднять и развить это направление до качественного уровня», — сказал Жапаров.

Президент добавил, что со стороны государства будет продолжена работа по созданию всех необходимых условий для эффективной работы в этом направлении.

В заключении глава государства заявил об уверенности в том, что «подобные действия станут прочной основой для создания новой модели спецслужбы, способной своевременно предотвращать внутренние и внешние угрозы, влияющие на безопасность страны».