Компания из Южной Корее готова вложить $1 млрд в строительство экологически чистого города Асман на побережье Иссык-Куля. Об этом со ссылкой на представителя компании Таалайбека Айдаралиева пишет издание Turmush.



Само название компании не сообщается. Однако по словам Айдаралиева, это крупный холдинг, который включает в себя 12 компаний, функционирующих по разным направлениям.



Кроме того, по данным Turmush, Госдирекция по строительству города Асман направила письма 10 крупнейшим архитектурным компания мира. Названия всех компаний не уточняются. Сообщается, что шесть из этих компаний ответили, в том числе крупное международное архитектурное бюро со штаб-квартирой в Токио Nikken Sekkei.



В госдирекции говорят, что компании изучили Кыргызстан и направили свои предложения. Отмечается, что предложения поступили и от компаний из Гонконга, Нидерландов и ОАЭ.

Turmush пишет, что 6 апреля на месте строительства города побывали инвесторы. С ними провели переговоры.

29 апреля на месте строительства Асмана побывал президент Садыр Жапаров. Тогда в пресс-службе главы государства сообщили, что в ближайшее время планируется заложить капсулу под строительство города.

Город хотят построить на побережье озера Иссык-Куль и его проект презентовали в середине 2021 года. По задумке авторов, Асман призван разгрузить Бишкек и способствовать развитию туризма в стране. Город будет рассчитан на 500-700 тысяч человек постоянно проживающего населения, а построить целый эко-город хотят за 7-10 лет. В минэкономики оценивали стоимость строительства города в $20 млрд.