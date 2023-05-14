Первомайский райсуд Бишкека 13 мая избрал меру пресечения в отношении подозреваемого У. Э. Н. в смертельном наезде на курсантку Академии МВД Айзу Улан кызы. Об этом пишет «Азаттык».

Сообщается, что подозреваемого заключили под стражу на два месяца.

12 мая стало известно о задержании основного подозреваемого по факту гибели курсантки Академии МВД Айзы Улан в результате автонаезда. В Генпрокуратуре сообщили, что задержанный является сыном бывшего сотрудника органов внутренних дел, которого милиция изначально задержала в качество подозреваемого. Он был отпущен под домашний арест в связи с наличием у него болезни.

По версии надзорного органа, мужчина, «имея теоретические знания и опыт в уголовном судопроизводстве», дал признательные показания, чтобы скрыть факт совершения преступления его сыном. Основной подозреваемый, по данным Генпрокуратуру, намеревался покинуть страну, но был задержан.



Авария, в которой погибла Айза Улан, произошла в Бишкеке 9 января. Водитель насмерть сбил 24-летнюю курсантку академии МВД, когда та переходила дорогу. После наезда мужчина скрылся с места происшествия и три дня скрывался от милиции, но позже его задержали.



Затем мужчину отпустили задержанного под домашний арест, потому что мужчина представил документы о том, что у него заболевание почек пятой стадии, хроническая почечная недостаточность и он находится на хроническом программном гемодиализе с 2016 года. Это вызвало широкий общественный резонанс.