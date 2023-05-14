Бывший депутат парламента Мирлан Жеенчороев отказался быть кандидатом на пост омбудсмена. Об этом сам Жеенчороев рассказал изданию 24.kg.

По его словам, он принял такое решение в связи с занятостью другими проектами и партийной деятельностью.



Ранее кандидатуру Жеенчороева выдвигали парламентские фракции «Альянс», «Ынтымак» и депутатская группа «Элдик».



Мирлан Жеенчороев с 2012 по 2015 год был депутатом Бишкекского городского кенеша от партии «Республика», в 2015 году он стал депутатом Жогорку Кенеша шестого созыва от фракции «Республика – Ата-Журт».

Прежнего омбудсмена Атыр Абдрахматову депутаты досрочно сняли с должности 3 мая.

Представление о досрочном прекращении полномочий Абдрахматовой внесла фракция «Ата-Журт Кыргызстан». Ее отправили в отставку после того, как 19 апреля она выступила с отчетом о ситуации с правами человека в Кыргызстане за 2022 год. Тогда некоторые из депутатов призвали выразить Абдрахматовой вотум недоверия.

Обеспокоенность по поводу ухода Абдрахматовой выражали Посольство США в Кыргызстане и международная правозащитная организация Human Rights Watch

Согласно закону об омбудсмене Кыргызстана в случае досрочного прекращения полномочий омбудсмена выборы нового акыйкатчы должны состояться в срок не позднее 30 календарных дней, со дня прекращения полномочий прошлого омбудсмена.

Атыр Абдрахматова первая женщина в Кыргызстане ставшая омбудсменом. На этот пост ее избрали в марте 2022 года.

