Бывшего депутата Жогорку Кенеша от партии «Республика — Ата Журт» Мирлана Жеенчороева выдвигают на должность омбудсмена Кыргызстана. Об этом рассказал депутат Жанар Акаев изданию Kaktus.media.

По словам Акаева, кандидатуру Жеенчороева поддержали три фракции. Его будет представлять парламентская фракция «Альянс».

Мирлан Жеенчороев с 2012 по 2015 год был депутатом Бишкекского городского кенеша от партии «Республика», в 2015 году он стал депутатом Жогорку Кенеша шестого созыва от фракции «Республика – Ата-Журт».

Прежнего омбудсмена Атыр Абдрахматову депутаты досрочно сняли с должности 3 мая. А 27 апреля ее отставку одобрил парламентский комитет по конституционному законодательству. Представление о досрочном прекращении полномочий Абдрахматовой внесла фракция «Ата-Журт Кыргызстан».

Ее отправили в отставку после того, как 19 апреля она выступила с отчетом о ситуации с правами человека в Кыргызстане за 2022 год. Тогда некоторые из депутатов призвали выразить Абдрахматовой вотум недоверия и предложили досрочно ее уволить.

Согласно закону об омбудсмене Кыргызстана в случае досрочного прекращения полномочий омбудсмена выборы нового акыйкатчы должны состояться в срок не позднее 30 календарных дней, со дня прекращения полномочий прошлого омбудсмена.

Атыр Абдрахматова первая женщина в Кыргызстане ставшая омбудсменом. На этот пост ее избрали в марте 2022 года. До этой должности она работала членом ЦИК.