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Группа предпринимателей 11 мая вышла на акцию протеста к зданию Баткенской областной администрации. По данным СМИ, они не получили выплаты от компаний, которые занимались восстановление некоторых сел в Баткене.



По данным издания Turmush, субподрядчик строительной компании «Келечек ЛТД» задолжал предпринимателям города Баткен за продукты питания и строительные материалы около 7 млн сомов.

Также компания «Алмалы-Доор Курулуш», строившая дома в Ак-Сае, задолжала группе предпринимателей из села Ак-Татыр 12 млн сомов. По словам предпринимателей, представители компании брали в их магазинах продукты питания и строительные материалы.



«Азаттык» сообщает, что с вышедшими на митинг встретился первый замполпреда президента в Баткене Маруфхан Тулаев. Он пообещал попросил два дня на решение вопросов.



Восстановлением разрушенных домов занимается стройкомпания «Аманат строй инвест», которая выиграла тендер. Она наняла 33 субподрядчика для строительства домов.

По словам руководителя пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбекова, по срокам отставала стройфирма «Алмалы-Доор Курулуш». В конце апреля он говорил, что это случилось, потому что между строителями и компанией произошло недопонимание. По его словам, руководитель компании попал в ДТП, а рабочие подумали, что их обманули и прекратили работы, а также обратились к президенту.



После этого управляющий делами президента Каныбек Туманбаев встретился с руководителем «Алмалы-Доор Курулуш» и представителем строителей. Орунбеков говорил, что на встрече они «пришли к единому мнению» и строители в течение 15 дней завершат всю оставшуюся работу.

Вооруженный конфликт на границе

14-17 сентября на кыргызско-таджикской границе произошли вооруженные столкновения. В результате боестолкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 были военными. Всего пострадали 206 человек — 145 военнослужащих получили ранения.

По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свободы»), опираясь на собственные источники, составило список из 81 погибшего.

В результате боестолкновений в Баткенской области были разрушены 417 домов. Власти обещали восстановить все дома до 1 мая.

Фото на главной: НТРК.