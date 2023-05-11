Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев допустил, что в Конституцию в будущем будут снова вносить изменения. Об этом он сказал на мероприятии, посвященном 30-летию принятия Основного закона, который проходит в парламенте с участием главы Кабмина Акылбека Жапарова.



Шакиев в своей речи напомнил, что за 30 лет в Конституцию страны несколько раз вносились изменения. По мнению спикера, в большинстве случаев изменения вносились в интересах «одной политической группы». Однако, как считает Шакиев, последние поправки были «продиктованы народом».



Вместе с тем, спикер не исключил внесение изменений в Конституцию в будущем.



«За последние 30 лет в Конституцию вносились изменения 9 раз. В то же время мы должны ясно понимать, что Конституция не является священным Кораном и подлежит изменению […] Наш нынешний президент Садыр Нургожоевич взял на себя ответственность как за положительные, так и за отрицательное в стране. Возможно еще будут вноситься изменения в Конституцию, если этого будет требовать время», — сказал Шакиев.

Конституцию Кыргызской Республики приняли 5 мая 1993 года. За это время в Основной закон страны 11 раз вносились изменения.

Последние поправки в Конституцию приняли 2021 году. Они существенно усилили полномочия президента.