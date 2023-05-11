Глава Национального энергетического холдинга Кыргызстана Талайбек Байгазиев сказал, что пока нет стопроцентных гарантий того, что в зимний период в стране будет отключений электроэнергии. Об этом он сказал на брифинге в Бишкеке 11 мая.

«Никаких стопроцентных гарантий нет. Но энергетики постараются обеспечить бесперебойно электроснабжение. Если договоренности с соседними странами по импорту электроэнергии не будут прерываться, наши сети будут позволять покрывать потребности наших потребителей в 100% объеме. В некоторых узлах возможны лимиты потребления. Но в целом в планах нет массовых веерных отключений», — сказал он.

В январе этого года в Кыргызстане проводили плановые отключения электроэнергии из-за аномальных холодов.

Энергетики сообщали, что ограничения вводят, чтобы сберечь оборудования от перегревов и выхода из строя. При этом некоторые граждане жаловались, что без света остаются не только на два часа, как обещали в Минэнерго, но и на целый день.

В ответ на это ведомство начало сообщать о графиках отключения.

Власти отмечали, что с наступлением холодов не вводили веерные отключения, а отсутствие электричества по нескольку часов назвали «регулировочными мероприятиями».