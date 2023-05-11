В Кыргызстане есть такая свобода слова, которой нет во многих странах. Об этом заявил спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев на мероприятии, посвященном 30-летию Конституции Кыргызстана.

«В Кыргызстане есть свобода слова. Такой свободы слова нет во многих странах, даже в соседних странах и в регионе. Вопрос в том, как мы ею пользуемся. Вместе со свободой слова есть также и ответственность, но думаем ли мы о ней? Это другой разговор», – сказал он.

По словам спикера, свобода слова есть и в кыргызском парламенте.

«Есть те, кто говорят, что в парламенте нет свободы, нет демократии. Но все ведь выступают и высказывают то, что хотят, критикуют как хотят. Могли бы говорить [об ограничении свободы слова], если бы здесь [в парламенте] не давали слово, выключали микрофон, не давали высказаться. Критикуют [депутаты], когда и как хотят – это факт. В парламенте есть свобода слова и демократия. Ни в одной постсоветской стране нет такого открытого парламента, как у нас. Это богатство кыргызов. Избранные народом высказывают хорошие и плохие слова с высокой трибуны – это большое достижение», – считает Шакиев.

Свобода слова в Кыргызстане

В мае 2023 года Международная организация «Репортеры без границ», защищающая свободу информации, опубликовала ежегодный глобальный рейтинг «свободы прессы». Кыргызстан в рейтинге из 180 стран занял 122 строчку. В докладе 2022 года страна находилась на 72 месте.

По данным организации, кыргызское правительство по-прежнему контролирует все традиционные СМИ и пытается распространить свое влияние на частные СМИ. Там отметили, что политические лидеры используют СМИ для продвижения своих личных интересов, а госучреждения ограничивают доступ журналистов к информации.

«Чиновники в последние годы пытались усилить цензуру и обнародовать законы, ограничивающие свободу прессы. После безрезультатной попытки в 2020 году президент Садыр Жапаров в 2021 году подписал закон об ограничении распространения так называемой “ложной информации” — закон, который нарушает Конституцию, а также международные договоры и ограничивает свободу прессы», – отмечается в докладе.

В организации отметили, что чиновники также грозят внести законопроект о признании «иностранными агентами» независимых СМИ, получающих финансовую поддержку из-за рубежа.

Ранее международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International в своих отчетах за прошедший год писали, что в Кыргызстане постепенно ограничивают свободу выражения мнений. По мнению HRW, «власти взяли курс на подавление критических голосов», упоминая давление на СМИ, НКО и гражданский сектор, а также задержания активистов.