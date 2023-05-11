В Кыргызстане тарифы на электроэнергию будут меняться ежегодно с учётом инфляции. Об этом на брифинге сообщил глава Нацэнергохолдинга Таалайбек Байгазиев.

По его словам, в 2023 году изменений тарифа не будет.

«Существующие коэффициенты относительно промышленных потребителей будут уточняться, но других повышений на этот год не ожидается. Мы хотим успокоить наших потребителей», — рассказал Байгазиев.



Ранее глава Минэнерго Таалайбек Ибраев говорил, что с учетом инфляции тариф на электроэнергию должен составлять 1,4 сома.

С 1 мая в Кыргызстане на 23 тыйына повышен тариф на электроэнергию. Он составил 1 сом за киловатт-час. Тариф для нуждающихся семей и граждан остался на прежнем уровне — 50 тыйынов за кВтч. Это повышение, по оценкам властей, должно принести в бюджет энергокомпаний дополнительные 2,4 млрд сомов.

Решение о повышении цены за электроэнергию 14 апреля подписал глава Кабинета министров Акылбек Жапаров. Отмечалось, что повышение необходимо «для обеспечения энергетической безопасности страны и бесперебойного электроснабжения населения в условиях динамичного роста объема потребления электроэнергии».

Авторка текста: Аделя Жуманалиева.