Прокуроры из Джалал-Абадской областной прокуратуры не приходят на судебные заседания по делу о пытках 46-летней Наргизы Раджаповой со стороны милиционеров. Об этом заявляют в правозащитной организации «Справедливость».

По словам адвоката организации Элдора Бакирова, представители прокуратуры уже более четырех раз не приходили на судебные процессы.

«Из-за их отсутствия судья вынужден откладывать процесс, что затягивает рассмотрение дела и мешает привлечению виновных к ответственности за пытки, которые они совершили в отношении женщины», — говорят правозащитники.



Последнее заседание по этому делу должно было пройти 3 мая в Сузакском райсуде, но адвокат потерпевшей стороны более часа ждал прокурора, который так и не явился.

Пытки Раджаповой



В марте 2017 года был убит подполковник милиции Таирбек Уларов. Он работал комендантом здания отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД.



По подозрению в убийстве были задержаны Наргиза Раджапова, ее муж, несовершеннолетний сын и брат.

В итоге Ошский горсуд признал мужа Раджаповой виновным по статьям «Убийство» и «Мошенничество» и приговорил к 23 годам лишения свободы, а брата женщины признали виновным в укрывательстве преступления и приговорили к семи годам лишения свободы. Как отмечали в суде, оба не признавались в содеянном, но в ходе следствия их вину доказали.

Однако, по словам Раджаповой, ее муж сознался в убийстве подполковника Уларова из-за пыток. Женщина рассказывала, что сотрудники УВД Оша избивали её и её близких, душили, надевая на голову пакет, кололи иголками под ногти, а один из сотрудников по имени Жоодар засунул пластиковую бутылку в её половой орган. В итоге гематома матки и выкидыш — Раджапова была беременна двойней.

В УВД Оша в ответ заявляли, что милиционеров «безосновательно обвиняют» в пытках и Раджаповы так пытаются «избежать ответственности».



После заявлений о пытках Генпрокуратура возбудила уголовное дело о пытках и незаконном лишении свободы. Однако в 2019 году расследование уголовного дела прекратили. Такое решение принял ГКНБ, который и вел следствие.



Раджапова обжаловало решение в суде, однако первые две инстанции оставили в силе решение ГКНБ. Но в конце 2022 года вернул в суд дело о пытках женщины на новое рассмотрение. Раджапова также намеревалась обратиться с жалобой в Комитет ООН по правам человека.