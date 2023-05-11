Верховный суд признал экс-члена Центральной избирательной комиссии Акылбека Эшимова виновным в коррупции по делу о получении $550 тысяч на выборах в 2020 году.

В пресс-службе Верховного суда сообщили, что суд оставил в силе решение Бишкекского городского суда, который в октябре 2022 года признал Эшимова виновным по статье «Мошенничество» (старой редакции Уголовного кодекса).

Суд также отменил решение Октябрьского районного суда Бишкека, который в марте 2023 года оправдал Эшимова.

В итоге окончательным решением Эшимову назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет. Однако его освободили от назначенного наказания с применением пробационного надзора сроком на три года.

Акылбека Эшимова задержал ГКНБ в сентябре 2021 года по подозрению в мошенничестве.

Тогда в ГКНБ сообщили, что к ним обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении действующего члена ЦИК А.Э.

Сообщается, что по словам заявителя, Эшимов вместе с одним из лидеров партии «Кыргызстан» взяли у него $550 тысяч за то, чтобы его имя включили в первую пятерку в списке кандидатов в депутаты от этой же партии на парламентских выборах 2020 года.

«Не выполнив взятые на себя обязательства, член ЦИК и один из лидеров партии вернули $300 тысяч А.Д., а $250 тысяч присвоили себе», — отметили в ГКНБ.

В декабре того же года Эшимов подал в отставку с поста члена ЦИК.