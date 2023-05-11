Кыргызстанские гольфисты завоевали несколько медалей на двух крупных международных турнирах по гольфу — “TASHKENT OPEN SILK ROAD” и “Ladies Golf Cup Uzbekistan”. Об этом сообщили в Федерации гольфа Кыргызстана.

Турнир “TASHKENT OPEN SILK ROAD” прошел с 27 по 30 апреля. В нем участвовали 10 спортсменов из Кыргызстана. На турнире Алмаз Тиленбаев занял 2 место, а Акматов Урмат и Алтынбек Иманалиев — 3 место.

Затем 7-9 мая прошел ежегодный турнир «Ladies Golf Cup Uzbekistan». В нем участвовала вице-президент Федерации гольфа Кыргызстана Мадина Ишенова и Зарина Оморова. По итогам турнира Оморова заняла 1 место, а Ишенова — 3 место.

Авторка текста: Аделя Жуманалиева.