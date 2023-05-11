Министерство образования запретило школам сбор денег на проведение последнего звонка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



По информации министерства, 10 мая министр образования Каныбек Иманалиев издал приказ по обеспечению организованного завершения учебного года. Согласно приказу последний звонок в школах пройдет 25 мая.

«Руководителям общеобразовательных организаций республики, независимо от их формы собственности, запрещаются денежные и иные сборы на проведение торжественных мероприятий, организация иных мероприятий с участием выпускников и их родителей», — говорится в приказе.



Также Иманалиев поручил организовать круглосуточное дежурство ответственных работников во время последнего звонка и провести разъяснительные работы с родителями об ответственности за детей во время мероприятий вне школ.

Минобразования и предыдущие годы издавало приказы о запрете денежных сборов на проведение последнего звонка.

В конце февраля президент Садыр Жапаров поручил министру образования не допускать денежных сборов с родителей учеников на ремонт и приобретение необходимых предметов.

Однако на заседании парламента 1 марта Иманалиев, отвечая на вопрос депутатов, заявил, что не может обещать полного прекращения сбора средств с родителей школьников. Он говорил, что планируется освободить от взносов малоимущие и проживающие в труднодоступных районах семьи, а также установить лимит, больше которого собирать нельзя.