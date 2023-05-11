Манасчы Рысбай Исаков занял первое место на международном конкурсе в городе Гулистан в Узбекистане. Об этом 9 мая сообщили в Министерстве культуры.

По их данным, награждение конкурсантов прошло 9 мая. Кроме него специальными сертификатами наградили директора Кыргызского национального театра «Манас» Азиза Биймырза уулу и акына сказителя Акматбека Султан уулу.

Конкурс среди манасчы прошел с 6 мая по 8 мая в городе Гулистан в Узбекистане. Турнир среди манасчы проходит уже в третий раз, в нем приняли участие музыканты, певцы и акыны из более чем 30 стран.

Рекорд Исакова по сказанию «Манаса»

В сентябре 2022 года манасчы Рысбай Исаков вошел в Книгу рекордов Гиннесса за пересказ эпоса «Манас» в течение 124 часов в городе Бурса в Турции.

Видео, на котором Исаков рассказывает эпос «Манас» в Бурсе на фейсбуке опубликовал манасчы Доолот Сыдыков и раскритиковал Исакова за сказание эпоса.

«Никто не имеет права осквернять сказительство. Мы обязаны соблюдать его классический вид», — заключил манасчы.

На видео можно увидеть как Исаков на второй день сказания Манаса уже устал и начал рассказывать про все что происходит вокруг него. Это вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей, которые стали его критиковать.

Эпос включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире — он состоит из более 500 тысяч строк.