Кыргызстанцы раскритиковали тематические торты известного кондитерского дома «Куликовский», выпеченные к 9 мая*.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии из магазинов компании, на которых были торты с танками и гранатами, а один из тортов даже назвали «На Берлин».

Гражданский активист Ондуруш Токтонасыров призвал не покупать продукцию этой марки.

«Я был разочарован, когда увидел на тортах элементы войны, символику фашизма. Пропагандировать войну с помощью кондитерских изделий, это непростительно, перебор и даже предательство. За это действие кондитерскую надо привлечь к ответственности и закрыть», — писал он.

Юрист Нурбек Токтакунов рассказал в Facebook, что удалил мобильное приложение компании.



Правозащитница Эркина Убышева призвала «байкотировать производителей сладкого с таким милитаристским душком».

Негативные комментарии кыргызстанцы оставляли и под публикацией «Куликовского» в Инстаграм. Компания ответила на них следующим образом:

«Добрый день! Нам очень жаль, что произошла такая ситуация с названиями и с тематикой тортов. Мы примем во внимание все комментарии и будем решать эту ситуацию будущем».

* Великая отечественная война — этим термином в советской и российской историографии и в истории некоторых постсоветских республик обозначается отрезок Второй мировой войны, охватывающий период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Отсчет ведется со дня нападения войск нацистской Германии на своего союзника в войне с Польшей — СССР.



Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения немецких войск на Польшу. К середине сентября СССР, будучи союзником Германии, вторгся на территорию Польши. Всего за месяц территория Польши была разделена между Германией и СССР. В ответ на вторжение в Польшу Франция и Великобритания объявили войну Германии. Это послужило началом одной из самых кровопролитных войн в истории человечества, которая продолжалась шесть лет.



Вечером 8 мая по центральноевропейскому времени (9 мая по московскому времени) 1945 года был подписан акт о капитуляции германских вооруженных сил. Этот акт обязывал германские вооруженные силы прекратить боевые действия и начать разоружение. В России и некоторых постсоветских странах, в том числе и в Кыргызстане, 9 мая отмечают, как День Победы.

Вторая мировая война завершилась в 2 сентября 1945 года.