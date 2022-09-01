«Кыргыз Республикасынын Баатыры» — это высшая степень отличия. Ее присваивают только один раз за особые заслуги перед государством и обществом, связанные с подвигом, совершенным во имя свободы, независимости и процветания республики.

Эту степень отличия присваивает президент. Получившим это звание вручается особый знак «Ак Шумкар», изготовленный из золота.