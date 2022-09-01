Главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву присвоили высшую степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры». Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
Указ о присвоении степени подписал президент Садыр Жапаров. Степень Ташиеву присвоили «за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана».
Кроме того, глава ГКНБ получил особый знак «Ак Шумкар».
Вместе с Ташиевым президент наградил такой же степенью отличия государственных деятелей Апаса Джумагулова и Медетхана Шеримкулова. Посмертно степень «Кыргыз Республикасынын Баатыры» присвоили кинорежиссеру Болотбеку Шамшиеву и советскому госдеятелю Арстанбеку Дуйшееву.
За что дают «Кыргыз Республикасынын Баатыры»?
«Кыргыз Республикасынын Баатыры» — это высшая степень отличия. Ее присваивают только один раз за особые заслуги перед государством и обществом, связанные с подвигом, совершенным во имя свободы, независимости и процветания республики.
Эту степень отличия присваивает президент. Получившим это звание вручается особый знак «Ак Шумкар», изготовленный из золота.
Степень отличия дает ряд привилегий:
- право на пенсию за особые заслуги перед Кыргызстаном;
- первоочередное предоставление жилых помещений или улучшение жилищных условий с предоставлением дополнительной жилплощади в размере 20 квадратных метров (награжденного запрещается выселять без предоставления равноценной жилой площади);
- преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества (кооперативы);
- освобождение от уплаты земельного налога за пользование приусадебными участками, участками садоводческих дачных товариществ;
- выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% заработка, но не выше ограниченного 6-кратным минимальным заработком;
- освобождение от уплаты подоходного налога;
- бесплатное пользование спортивно-оздоровительными комплексами и посещение групп здоровья;
- право на первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также на внеочередное обслуживание отделами социальной защиты на дому;
- установления надгробия на могилах — расходы оплачиваются за счет средств местного бюджета.
Издание Sputnik подсчитало, что звания «Кыргыз Республикасынын Баатыры» удостаивались 28 человек. Высшую степень отличия получали политики, государственные деятели, писатели, актрисы, скульпторы и другие.
К примеру, «Кыргыз Республикасынын Баатыры» являются Чынгыз Айтматов, Сабира Кумушалиева, Жусуп Абдрахманов, Исхак Раззаков, а также бывший президент Алмазбек Атамбаев, который сейчас отбывает наказание в исправительной колонии №47.
Соавтор: Мундузбек Калыков