Кыргызстанская художница Татьяна Зеленская нарисовала иллюстрацию ко Дню независимости Кыргызстана. Иллюстрацию она опубликовала на своей странице в Facebook.

На иллюстрации нарисован флагшток, а рядом с ним – маленькая девочка в кыргызской национальной одежде. Позади изображены горы Кыргызстана.

31 августа в ущелье Чункурчак отпраздновали День независимости страны и 200-летие исторического деятеля Канай уулу Байтика (Байтика баатыра). Там президент Садыр Жапаров установил флагшток высотой 31 метр.

Татьяна Зеленская известна своими рисунками и иллюстрациями на важные темы, происходящие не только в Кыргызстане, но и во всем мире.

В последний раз художница создала цифровую версию мурала в поддержку украинкам.