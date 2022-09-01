Бывший сотрудник Ошской областной милиции Чубак Сыргакбек уулу 30 августа пожаловался президенту и сообщил, что его незаконно уволили.

Однако в пресс-службе УВД Ошской области рассказали, что Сыргакбека уулу сняли с должности «за избиение жены и трехлетнего сына».

В своем видеообращении Сыргакбек уулу сказал, что проработал в органах внутренних дел 11 лет. Но после того, как руководителем назначили Женишбека Абитова, его начали открыто выживать с должности.

«После того, как Абитов пришел к власти, начал отдавать приказы в свою пользу. Меня недолюбливают, так как я работаю в рамках закона, не подчиняюсь этим приказам […] Абитов вызвал меня отдельно и сказал: “Если хочешь остаться работать на своем месте ты знаешь, что делать или я тебя уволю”. И намекнул на деньги», — сообщил он.

Сыргакбеку уулу также не понравилось, что Абитов объявил ему выговор на оперативном собрании, а позже якобы незаконно уволил. По словам бывшего милиционера, он пожаловался на решение в УВД Ошской области и обратился в суд.

«14 марта 2022 года суд признал приказ об увольнении незаконным и вынес решение о восстановлении на прежнюю должность, но решение суда не исполняется», — сказал Сыргакбек уулу.

Что ответили в милиции?

В УВД Оша сообщили, что они ведут проверку по факту видеосообращения Сыргакбека уулу. По их информации, Сыргакбека уулу сняли с должности в июле 2021 года за избиение жены и несовершеннолетнего сына.

«11 июля 2021 года в Кара-Суйскую районную милицию обратилась 28-летняя жительница села Фуркат Шаркского айыльного аймака. В заявлении говорилось, что 10 июля примерно в 16:00 муж Чубак Сыргакбек уулу избил ее и ее трехлетнего сына», — говорится в сообщении.

Пресс-служба УВД Оша добавила, что по этому факту Кара-Суйское РОВД начало досудебное производство по статье «Причинение легкого вреда здоровью».

Также, они добавили, что согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавшая и ее сын получили легкие телесные повреждения, причинившие кратковременный вред их здоровью.

«Во время следственных мероприятий старшему лейтенанту милиции Чубаку Сыргакбеку уулу объявили выговор и дисциплинарное наказание “Предупреждение о служебном несоответствии”, вследствие чего он был уволен», — сообщили в милиции.

Они подтвердили, что Сыргакбек уулу подал в суд, чтобы вернуться на прежнее место работы и отметили, что судебное дело продолжается.

Автор: Бакай Алмаз