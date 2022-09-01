1 сентября депутаты Жогорку Кенеша торжественно открыли вторую сессию VII созыва.

На заседании глава Кабинета министров Акылбек Жапаров поздравил депутатов с началом сессии и высказал свои пожелания.

После выступления главы Кабмина депутат Шайлообек Атазов задал ему вопрос по поводу информации, опубликованной в СМИ о продаже более 19 тонн золота в «неизвестную» страну.

«Пусть он [Акылбек Жапаров] ответит на короткий вопрос. Информация на “Азаттыке” о вывозе 19 тонн золота из страны – это правда?» – спросил депутат.

Акылбек Жапаров ответил, что пришел на открытие сессии, чтобы просто поздравить депутатов – он пообещал прийти позже с годовым отчетом и ответить на все вопросы.

«Во второй сессии у вас будет возможность много раз вызвать меня и задать вопросы. А по золоту мы готовы точно вам ответить. Некоторые информационные агентства натравливают нас друг на друга, хотят рассорить нас – мы этого не допустим. У нас есть точная информация. Золото – не игрушка. Есть учет до одного миллиграмма», – ответил глава Кабмина.

В Кыргызстане развернулся скандал вокруг золота, проданного «неопределенной стране». Масштабная сделка по продаже почти 20 тонн кыргызского золота произошла еще весной 2021 года, но обсуждаться стала только сейчас. При этом власти отказываются раскрывать информацию о том, кому было продано золото, объясняя это безопасностью.

После того как стало известно, какой стране были проданы 19,2 тонн золота, «Клооп» обратился за комментарием к пресс-секретарю президента Эрболу Султанбаеву, чтобы узнать, с какой целью Садыр Жапаров засекретил информацию о продаже золота.

«По данному вопросу уже высказывался президент. Вырученные средства пойдут на социально-экономическое развитие страны, реализацию различных проектов, повышение благосостояния граждан», – ответил он.

Что случилось?

О том, что власти Кыргызстана засекретили информацию о покупателе свыше 19 тонн золота, стало известно 18 августа. Журналисты издания «Азаттык» обратили внимание на обновленные данные Нацстаткома, которые были опубликованы в июле. Там сообщалось, что в 2021 году Кыргызстан продал рекордные для себя 24,8 тонн золота.

Четыре тонны золота продали в Великобританию, одну тонну — в Швейцарию. Мелкими партиями продукцию поставляли также в Россию, Китай, Италию и Турцию.

Но основную часть — 19,2 тонны золота на сумму $1,1 млрд долларов, согласно данным Нацстаткома — экспортировали в «неопределенную страну». Нацбанк подтвердил, что золото продали в «одну из европейских стран», а президент Садыр Жапаров заявил, что информация засекречена «в целях безопасности».

Золото продано в Швейцарию?

Через несколько дней пользователи соцсетей начали распространять скриншот с агрегатора макроэкономических данных Trading Economics о том, что Швейцария закупила у Кыргызстана в 2021 году сырья на $1,2 млрд. «Клооп» нашел подтверждение информации о том, что Швейцария купила у Кыргызстана золото более чем на $1 млрд. Согласно базе данных Федерального управления таможенной и пограничной безопасности и внешней торговли Швейцарии, эта страна закупила у Кыргызстана более 20 тонн золота на $1,1 млрд в апреле 2021 года.

Данные же международной базы торговой статистики TradeMap говорят, что в целом Швейцария в 2021 году закупила у Кыргызстана золота на $1,2 млрд.

Куда делись деньги?

Из сообщения НБКР, опубликованного 23 августа, стало понятно, что золото продавал именно Нацбанк. В релизе регулятора говорится, что золото «переместили в одну из европейских стран». Валюта, полученная за продажу золота, осела на счетах все того же Нацбанка.

«Далее эти средства в течение 2021 года направили на проведение интервенций на внутреннем валютном рынке страны (около $735 млн), на осуществление платежей по погашению внешнего долга и других обязательств страны в иностранной валюте (около $200 млн)», — сообщили в Нацбанке.

Там добавили, что также за счет этих средств НБКР увеличил уровень своих международных резервов на $169,5 млн — до $2 млрд 977,6 млн.