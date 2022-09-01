Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября анонсировал досрочные выборы главы государства, которые состоятся уже осенью 2022 года. Об этом Токаев сказал, выступая с посланием перед парламентом страны.

«Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью. Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы», — сказал Токаев.

Глава Казахстана добавил, что свои предложения он сделал согласно политической модернизации, а также перезагрузке политических институтов президента, парламента и правительства.

«Мы строим справедливый Казахстан с открытой конкуренцией и равными возможностями для каждого», — сказал он.

Токаев также предложил избирать президента сроком на семь лет с запретом переизбрания. Сейчас, согласно Конституции Казахстана, президент избирается сроком на пять лет. В документе также говорится, что один человек не может быть избран президентом на два срока подряд.

В июне этого года в Казахстане прошел референдум по внесению изменений в Конституцию, которые инициировал Токаев. Еще тогда он говорил, что изменения в Конституцию — «это не конечная стадия, а только начало реформ».

До самого референдума власти Казахстана заявляли, что поправки в Основной закон направлены на переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

Смена власти в Казахстане

Выборы президента Казахстана, на которых победил Касым-Жомарт Токаев прошли в июне 2019 года, тогда же он и вступил в эту должность. При этом это была вторая инаугурация Токаева — его первое вступление в должность президента прошло 20 марта 2019 года, после отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который бессменно правил страной почти 30 лет.

Уходя с поста президента, Назарбаев сказал, что он сделал для Казахстана «все, что мог» и ставил во главе своей политики экономику Казахстана.

Однако, уйдя с поста президента, Назарбаев не покинул казахскую политику и возглавил Совет безопасности Казахстана. Этот пост он занимал до января 2022 года. Тогда Токаев на фоне беспорядков, которые шли по всей стране сообщил, что сам займет пост главы Совет безопасности.