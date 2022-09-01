Одним кадром: Парламент вернулся с каникул — но депутаты ушли с заседания через 20 минут

Депутаты VII созыва Жогорку Кенеша 1 сентября начали работу своей второй сессии. Парламентарии были на каникулах с 30 июня.

С началом работы нардепов пришел поздравить глава Кабмина Акылбек Жапаров. В своей речи он отметил, что на рассмотрение парламента есть 121 законопроект.

В ходе заседания депутатка Надира Нарматова предложила поработать до обеда. Также несколько парламентариев отмечали, что после встреч с избирателями у них есть вопросы к Кабмину.

«В четверг по регламенту мы рассматриваем разные вопросы. Все хорошо отдохнули. Поэтому давайте до обеда внесем в повестку разные вопросы и рассмотрим их […] После обеда можем отдыхать и работать в профильных комитетах», — предложила Нарматова

Однако ее предложение не поддержали. Спустя 20 минут после открытия сессии спикер Талант Мамытов объявил перерыв в работе парламента до следующей недели.