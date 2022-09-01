Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что стоимость строительства Камбаратинской ГЭС-1 выросла с $3 до $6 млрд. Об этом он сообщил на заседании Жогорку Кенеша.

Жапаров сообщил, что власти приступили к реализации самого крупного проекта – Камбар-Ата-1.

«По технико-экономическому обоснованию в 2014 году стоимость строительства составляла $3 млрд. С тех пор цены на материалы значительно подорожали. По предположению наших экспертов, это один из самых больших проектов, на который понадобится от $5 до 6 млрд. Чтобы аккумулировать такие деньги, нужно внести поправки в ряд законопроектов», – сказал глава Кабмина.

В конце марта 2022 года Акылбек Жапаров заявлял, что правительство планирует выделить $20 млн для строительства Камбар-Атинской ГЭС-1.

Глава Кабмина говорил, что в случае запуска Камбар-Атинская ГЭС-1 даст возможность для работы Камбар-Атинской ГЭС-2.

«Тогда общая установленная и запущенная мощность двух ГЭС составит 1000 мегаватт. Если превратить в полезные киловатт часы, то это примерно около 3,5-4 млрд Квт час. Это примерно столько же, сколько сейчас вырабатывает и Токтогульская ГЭС», — сообщал Жапаров.

В июне 2022 года в Джалал-Абадской области началось строительство гидроэлектростанции Камбар-Ата-1. В мероприятии принимал участие и президент Садыр Жапаров.

Тогда министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев рассказывал журналистам, что в Камбар-Атинской ГЭС-1 будут работать четыре агрегата. Первый планируют запустить к 2028 году.

Кроме того, по словам Бекмурзаева, в Камбар-Атинской ГЭС-2 на сегодня работает один агрегат. Второй агрегат планируют запустить в конце 2024 года.