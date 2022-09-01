Ректора Таласского государственного университета Айбека Упенова на месяц водворили в ИВС УВД Таласской области. Такое решение принял Таласский областной суд.

Согласно решению суда, он будет находиться под стражей до 27 сентября.

Упенова задержали 30 августа по подозрению в коррупции. По данным ГКНБ, ректор и главный бухгалтер с 2021 по 2022 год начисляли премии работникам в размере 7 тысяч сомов с условием возврата 6 тысяч сомов руководству.

Кроме того, в ГКНБ сообщили, что ректор и главбух вместе с предпринимателями формально проводили тендеры на закупку стройматериалов на ремонт университета и присваивали часть денег.

Также по данным Госкомитета, задержанный вместе с ответственным секретарем приемной комиссии брали деньги у студентов и абитуриентов во время государственных и вступительных экзаменов в вуз.