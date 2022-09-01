Депутаты на открытии новой сессии Жогорку Кенеша подняли вопрос о проблемах кыргызских мигрантов в России.

Нардеп Нуржигит Кадырбеков напомнил об автомобильной катастрофе, произошедшей в Ульяновской области, в которой погибли 14 граждан Кыргызстана.

«У мигрантов есть срок до 3 сентября, после у многих начнутся проблемы. Раньше регистрировались на год за 5-7 тысяч рублей. Сейчас им придется обновлять регистрацию каждые 3 месяца. Это сложно. Мигрантам из-за этого приходится выезжать из страны. Ранее произошло ДТП, в котором погибли 14 наших граждан, [которые хотели сделать такой выезд/въезд]. Кроме этого, теперь для регистрации необходимо составлять трудовые договора […] Нужно признать, что это нереально для миллионов наших соотечественников. Уважаемый глава Кабмина, дайте задание МИД, чтобы рассмотрели вопрос. Если нужна какая-то помощь парламента, мы готовы рассмотреть, давайте используем парламентскую дипломатию для решения этого вопроса», — обратился депутат к Акылбеку Жапарову.

Своего коллегу поддержал нардеп Исхак Масалиев. Он предложил направить обращение в Государственную думу России с предложением рассмотреть миграционное законодательство, чтобы смягчить положение кыргызских мигрантов.

Ранее Евразийская экономическая комиссия напомнила, что до 3 сентября кыргызстанцы, у которых заканчивается срок пребывания в России, должны продлить регистрацию или покинуть страну.

ДТП в Ульяновской области произошло 21 августа. В результате аварии погибли 16 человек — из них 14 граждане Кыргызстана. Троих кыргызстанцев госпитализировали. Сообщалось, что их состояние оценивается как «стабильно тяжелое с положительной динамикой».