Спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамытова наградили званием «Заслуженный юрист Кыргызской Республики». Указ подписал Садыр Жапаров 1 сентября.

Другим указом президента медалью «Данк» наградили депутата Жогорку Кенеша Элмурзу Сатылбадиева, который был советником свергнутого президента Курманбека Бакиева.

Ранее Жапаров уже успел присвоить своему другу и соратнику — главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву высшую степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» и знак «Ак Шумкар».

Кто такой Талант Мамытов?

Талант Мамытов был депутатом сразу трех созывов. Впервые он прошел в парламент в 2010 году по списку партии «Ата-Журт», от которой тогда также прошли нынешние президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

В 2012 году Мамытов, Ташиев и Жапаров приняли участие в митинге в Бишкеке с требованием национализировать золоторудное месторождения Кумтор в Иссык-Кульской области. Акция переросла в беспорядки, и несколько человек, пытавшихся перепрыгнуть через забор Белого дома, задержали.

В 2013 году всех трех депутатов Первомайский райсуд признал виновными в попытке насильственного захвата власти и приговорил к различным срокам лишения свободы. Однако чуть позже Бишкекский горсуд оправдал троих политиков, освободив их прямо в зале суда.

После октябрьских событий 2020 года, в результате которых, к власти пришёл Садыр Жапаров, Мамытова избрали спикером парламента.

Кто такой Эльмурза Сатыбалдиев?

Сатыбалдиев действующий депутат парламента, но при правлении свергнутого президента Курманбека Бакиева был генпрокурором. Тогда же он занимал должность главного советника президента.

После революции 7 апреля 2010 года он был осужден по статье «Злоупотребление служебным положением», и приговорен к 10 годам лишения свободы. Его освободили в конце 2016 года, после того как он отбыл две трети срока от наказания, назначенного ему судом.

Сатыбалдиев в октябре 2020 года на парламентских выборах принимал участие в составе партии «Замандаш». Результаты этих выборов были аннулированы из-за многочисленных нарушений. На выборах 2021 года Сатыбалдиев принимал участие в качестве одномандатника от Узгенского избирательного округа №12 Ошской области и был избран депутатом.

Автор: Дилде Шатанова