Церемония инаугурации Касыма-Жомарта Токаева состоялась в Нур-Султане 12 июня.

«В первую очередь я хочу поблагодарить весь народ Казахстана за оказанные мне доверие и поддержку. Эти выборы прошли в соответствии с демократическими требованиями. В этой очень важной политической конкуренции победила мудрость нашего народа», — заявил Токаев во время своей инаугурации.

Это уже вторая инаугурация Токаева — его первое вступление в должность президента прошло 20 марта, после отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который бессменно правил страной почти 30 лет.

Токаев набрал на прошедших президентских выборах почти 71% голосов избирателей. Выборы сопровождались массовыми митингами, полиция задержала более 700 человек за два дня. Наблюдатели заявляли о вбросах и нарушениях.

Замминистра внутренних дел Марат Кожаев заявил, что задержанные протестовали «по призыву запрещенной экстремистской организации ДВК» (Демократический выбор Казахстана), которую возглавляет опальный оппозиционер Мухтар Аблязов.